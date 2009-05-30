Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Паскаль Сиган
№12
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
47
Рост
192
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Мальорка
2 : 3
Вильярреал
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Мальорка
2
Вильярреал
3
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Вильярреал
3 : 1
Валенсия
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
3
Валенсия
1
был в запасе
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
21:00
Вильярреал
2 : 1
Рекреативо
23.04.2009
23 апр. 2009
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вильярреал
2
Рекреативо
1
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Вальядолид
0 : 0
Вильярреал
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
0
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
22:55
Вильярреал
0 : 2
Малага
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
0
Малага
2
был в запасе
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
Альмерия
3 : 0
Вильярреал
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
21:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Альмерия
3
Вильярреал
0
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:55
Вильярреал
1 : 0
Эспаньол
07.03.2009
07 марта 2009
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
1
Эспаньол
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
Бетис
2 : 2
Вильярреал
01.03.2009
01 марта 2009
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
2
Вильярреал
2
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Вильярреал
2 : 1
Спортинг
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
2
Спортинг
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Вильярреал
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
1
Вильярреал
1
был в запасе
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
Вильярреал
1 : 1
Осасуна
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Вильярреал
2 : 0
Мальорка
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
2
Мальорка
0
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Вильярреал
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Вильярреал
0
был в запасе