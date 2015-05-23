Нельсон Вальдес
№16
Нападающий
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Команда
Возраст
37
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 1
Байер
86'
86'
86'
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
минуты: 69' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Айнтрахт
2
Байер
1
минуты: 69' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Герта
0 : 0
Айнтрахт
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Герта
0
Айнтрахт
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Вердер
1 : 0
Айнтрахт
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Вердер
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Боруссия
2 : 0
Айнтрахт
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия
2
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2015 17 апр. 2015 пт 21:30
Айнтрахт
0 : 0
Боруссия
17.04.2015 17 апр. 2015 пт 21:30
минуты: 1' - 81'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 81' / Германия. Бундеслига, 29 тур
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 16:30
Бавария
3 : 0
Айнтрахт
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 71'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
3
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 71' / Германия. Бундеслига, 28 тур
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
Айнтрахт
2 : 2
Ганновер-96
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
2
Ганновер-96
2
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 27 тур
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
Штутгарт
3 : 1
Айнтрахт
21.03.2015 21 марта 2015 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Штутгарт
3
Айнтрахт
1
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Айнтрахт
4 : 0
Падерборн
82'
82'
82'
82'
82'
82'
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
82'
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
4
Падерборн
0
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 20:30
Айнтрахт
2 : 1
Гамбург
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
2
Гамбург
1
был в запасе
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 2
Айнтрахт
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 16:30
минуты: 1' - 56'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вольфсбург
2
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 56' / Германия. Бундеслига, 2 тур
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 0
Фрайбург
23.08.2014 23 авг. 2014 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
1
Фрайбург
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур