Нури Шахин

№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Возраст
33
Рост
180
Вес
74
Лента
Материалы
Статистика
Матчи
Турецкий клуб «Антальяспор» (там наш Кудряшов) внезапно сделал тренером своего игрока Нури Шахина. И да, в 33 года у него уже есть опыт
#Нури Шахин
Новый спортивный директор «Динамо» – бывший помощник Клоппа. Они вместе работали 17 лет и громили Бундеслигу
#Желько Бувач