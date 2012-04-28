Флориан Кринге
№6
Полузащитник
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Команда
Санкт-Паули
Возраст
38
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Кайзерслаутерн
2 : 5
Боруссия
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
минуты: 77' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2
Боруссия
5
минуты: 77' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур