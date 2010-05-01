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Тинга (Пауло Сезар Фонсека)
№7
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Вольфсбург
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
1
Вольфсбург
1
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Боруссия
4 : 0
Нюрнберг
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
4
Нюрнберг
0
был в запасе
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
22:30
Боруссия
2 : 0
Герта
30.10.2009
30 окт. 2009
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия
2
Герта
0
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
19:30
Боруссия
0 : 1
Боруссия
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия
0
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
Боруссия
0 : 1
Шальке-04
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия
0
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Боруссия
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
1
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 6 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 5
Бавария
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 5 тур
Боруссия
1
Бавария
5
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 5 тур
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 1
Штутгарт
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 4'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Боруссия
1
Штутгарт
1
минуты: 1' - 4' / Германия. Бундеслига, 3 тур
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
Гамбург
4 : 1
Боруссия
15.08.2009
15 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Гамбург
4
Боруссия
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
08.08.2009
08 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Боруссия
1
Кельн
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур