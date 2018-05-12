Роман Вайденфеллер
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
190
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Боруссия
12.05.2018 12 мая 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Хоффенхайм
3
Боруссия
1
был в запасе
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Боруссия
1 : 2
Майнц
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
1
Майнц
2
был в запасе
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
Вердер
1 : 1
Боруссия
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Вердер
1
Боруссия
1
был в запасе
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:30
Боруссия
4 : 0
Байер
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия
4
Байер
0
был в запасе
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
15.04.2018 15 апр. 2018 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
Боруссия
3 : 0
Штутгарт
08.04.2018 08 апр. 2018 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Боруссия
3
Штутгарт
0
был в запасе
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
6
Боруссия
0
был в запасе
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
18.03.2018 18 марта 2018 вс 15:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Боруссия
1
Ганновер-96
0
был в запасе
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:00
Боруссия
3 : 2
Айнтрахт
11.03.2018 11 марта 2018 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Боруссия
3
Айнтрахт
2
был в запасе
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Боруссия
03.03.2018 03 марта 2018 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
РБ Лейпциг
1
Боруссия
1
был в запасе
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 22:30
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
26.02.2018 26 февр. 2018 пн 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Боруссия
1
Аугсбург
1
был в запасе
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
Боруссия
0 : 1
Боруссия
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
0
Боруссия
1
был в запасе
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Гамбург
10.02.2018 10 февр. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Боруссия
2
Гамбург
0
был в запасе
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:30
Кельн
2 : 3
Боруссия
02.02.2018 02 февр. 2018 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн
2
Боруссия
3
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Боруссия
2 : 2
Фрайбург
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Боруссия
2
Фрайбург
2
был в запасе
19.01.2018 19 янв. 2018 пт 22:30
Герта
1 : 1
Боруссия
19.01.2018 19 янв. 2018 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Герта
1
Боруссия
1
был в запасе
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
Боруссия
0 : 0
Вольфсбург
14.01.2018 14 янв. 2018 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Боруссия
0
Вольфсбург
0
был в запасе
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
Боруссия
2 : 1
Хоффенхайм
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Боруссия
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 22:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
12.12.2017 12 дек. 2017 вт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Майнц
0
Боруссия
2
был в запасе
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 17:30
Боруссия
1 : 2
Вердер
09.12.2017 09 дек. 2017 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
1
Вердер
2
был в запасе