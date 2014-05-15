Игорь Худобяк
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Карпаты
Возраст
36
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
Томь
3 : 2
Ростов
15.05.2014 15 мая 2014 чт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Томь
3
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
11.05.2014 11 мая 2014 вс 19:15
Ростов
2 : 0
Локомотив
11.05.2014 11 мая 2014 вс 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
2
Локомотив
0
был в запасе
02.05.2014 02 мая 2014 пт 18:00
Ростов
2 : 3
Динамо
02.05.2014 02 мая 2014 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Ростов
2
Динамо
3
был в запасе
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 17:30
Краснодар
0 : 2
Ростов
06.04.2014 06 апр. 2014 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Краснодар
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
30.03.2014 30 марта 2014 вс 17:00
Рубин
1 : 2
Ростов
30.03.2014 30 марта 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Рубин
1
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
21.03.2014 21 марта 2014 пт 18:00
Ростов
3 : 3
Амкар
21.03.2014 21 марта 2014 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Ростов
3
Амкар
3
был в запасе
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014 15 марта 2014 сб 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Крылья Советов
0
Ростов
2
был в запасе
10.03.2014 10 марта 2014 пн 18:00
Ростов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
10.03.2014 10 марта 2014 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Ростов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
был в запасе
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
Ростов
0 : 1
Спартак
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ростов
0
Спартак
1
был в запасе
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
Ростов
0 : 0
ЦСКА
02.12.2013 02 дек. 2013 пн 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Ростов
0
ЦСКА
0
был в запасе
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
Зенит
0 : 2
Ростов
22.11.2013 22 нояб. 2013 пт 18:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Зенит
0
Ростов
2
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
Урал
1 : 4
Ростов
08.11.2013 08 нояб. 2013 пт 16:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Урал
1
Ростов
4
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:45
Ростов
0 : 0
Рубин
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ростов
0
Рубин
0
был в запасе
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 18:30
Спартак
2 : 0
Ростов
26.10.2013 26 окт. 2013 сб 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Спартак
2
Ростов
0
был в запасе
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013 20 окт. 2013 вс 14:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ростов
1
Крылья Советов
2
был в запасе
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 19:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ростов
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 19:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
2
был в запасе
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
Ростов
1 : 1
Урал
30.09.2013 30 сент. 2013 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Ростов
1
Урал
1
был в запасе
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 16:00
Амкар
1 : 0
Ростов
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
1
Ростов
0
был в запасе
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 19:30
Ростов
0 : 4
Зенит
22.09.2013 22 сент. 2013 вс 19:30
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Ростов
0
Зенит
4
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 12:30
ЦСКА
1 : 0
Ростов
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 12:30
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
ЦСКА
1
Ростов
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 8 тур