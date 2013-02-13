Николай Ищенко
№32
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
182
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.02.2013 13 февр. 2013 ср 22:45
Шахтер
2 : 2
Боруссия
13.02.2013 13 февр. 2013 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Шахтер
2
Боруссия
2
был в запасе