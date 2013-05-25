Тарас Петривский
№15
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
Химки
2 : 4
Волгарь
25.05.2013 25 мая 2013 сб 16:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2
Волгарь
4
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
20.05.2013 20 мая 2013 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Сибирь
20.05.2013 20 мая 2013 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 16:00
Сочи
1 : 0
Волгарь
22.04.2013 22 апр. 2013 пн 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Сочи
1
Волгарь
0
был в запасе
09.04.2013 09 апр. 2013 вт 17:00
Спартак-Нальчик
3 : 1
Волгарь
09.04.2013 09 апр. 2013 вт 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-Нальчик
3
Волгарь
1
был в запасе
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 17:30
Уфа
1 : 1
Волгарь
30.10.2012 30 окт. 2012 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Уфа
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
1 : 0
Волгарь
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сибирь
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012 08 окт. 2012 пн 18:00
минуты: 24' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3
Волгарь
1
минуты: 24' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:30
Волгарь
0 : 0
Спартак-Нальчик
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 19:30
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
был в запасе
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
Волгарь
1 : 0
Новокузнецк
28.08.2012 28 авг. 2012 вт 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Новокузнецк
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 20:00
Волгарь
1 : 1
Урал
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 20:00
минуты: 84' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Волгарь
1
Урал
1
минуты: 84' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
16.07.2012 16 июля 2012 пн 21:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур