Юрий Мартыщук
№13
Вратарь
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Команда
Черноморец
Возраст
35
Рост
188
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
Лион
1 : 0
Черноморец
27.02.2014 27 февр. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лион
1
Черноморец
0
был в запасе