Рустам Худжамов
№12
Вратарь
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Команда
Металлист
Возраст
38
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.04.2011 12 апр. 2011 вт 21:45
Шахтер
0 : 1
Барселона
12.04.2011 12 апр. 2011 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Шахтер
0
Барселона
1
был в запасе
06.04.2011 06 апр. 2011 ср 21:45
Барселона
5 : 1
Шахтер
06.04.2011 06 апр. 2011 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/4 финала
Барселона
5
Шахтер
1
был в запасе
08.03.2011 08 марта 2011 вт 22:45
Шахтер
3 : 0
Рома
08.03.2011 08 марта 2011 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Шахтер
3
Рома
0
был в запасе
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 22:45
Рома
2 : 3
Шахтер
16.02.2011 16 февр. 2011 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Рома
2
Шахтер
3
был в запасе