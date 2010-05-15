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Фернандо Морьентес
№23
Нападающий
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Команда
Возраст
45
Рост
186
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2009/2010
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Марсель
2 : 0
Гренобль
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
2
Гренобль
0
был в запасе
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Лилль
3 : 2
Марсель
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лилль
3
Марсель
2
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
Марсель
4 : 1
Ницца
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Марсель
4
Ницца
1
был в запасе
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
20:00
Марсель
3 : 0
Сошо
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
3
Сошо
0
был в запасе
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
Марсель
1 : 0
Ланс
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
1
Ланс
0
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
21.03.2010
21 марта 2010
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2
Лион
1
был в запасе
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Тулуза
1
Марсель
1
был в запасе
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Лорьян
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лорьян
1
был в запасе
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
Марсель
3 : 1
Нанси
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
3
Нанси
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 2
Марсель
13.02.2010
13 февр. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
1
Марсель
2
был в запасе
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
23:00
Марсель
5 : 1
Валансьен
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
5
Валансьен
1
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
0
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 11 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Марсель
2 : 0
Булонь
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2
Булонь
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
Ницца
1 : 3
Марсель
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Марсель
3
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
23:00
Ланс
1 : 0
Марсель
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
23:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ланс
1
Марсель
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 15 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
23:00
Лион
5 : 5
Марсель
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
5
Марсель
5
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Марсель
1 : 1
Тулуза
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
1
Тулуза
1
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Нанси
0 : 3
Марсель
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Нанси
0
Марсель
3
был в запасе
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
22:00
Марсель
1 : 2
Монако
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
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