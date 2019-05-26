Эмилиано Моретти
№24
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
Торино
3 : 1
Лацио
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
3
Лацио
1
был в запасе
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Эмполи
4 : 1
Торино
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Эмполи
4
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 13:30
Торино
3 : 2
Сассуоло
12.05.2019 12 мая 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
Торино
2 : 0
Милан
65'
65'
65'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Торино
2
Милан
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Дженоа
0 : 1
Торино
78'
78'
78'
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
0
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:00
Парма
0 : 0
Торино
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Торино
2 : 1
Сампдория
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Торино
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фиорентина
1 : 1
Торино
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Фрозиноне
1 : 2
Торино
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фрозиноне
1
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:30
Торино
3 : 0
Кьево
03.03.2019 03 марта 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Торино
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:00
Торино
2 : 0
Аталанта
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 22:30
Наполи
0 : 0
Торино
59'
59'
59'
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 22:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:30
СПАЛ
0 : 0
Торино
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
СПАЛ
0
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:00
Торино
1 : 0
Интер
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Торино
1
Интер
0
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Лацио
1 : 1
Торино
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
1
Торино
1
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
Торино
3 : 0
Эмполи
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
3
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Сассуоло
1 : 1
Торино
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сассуоло
1
Торино
1
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Торино
0
Ювентус
1
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 22:30
Милан
0 : 0
Торино
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
0
Торино
0
был в запасе