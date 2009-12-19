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Коронавирус
Роберто Айяла
№0
Защитник
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Команда
Возраст
48
Рост
177
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:55
Реал
6 : 0
Сарагоса
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал
6
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
Мальорка
4 : 1
Сарагоса
58'
58'
58'
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
4
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Сарагоса
0 : 1
Осасуна
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
21:00
Валенсия
3 : 1
Сарагоса
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Сарагоса
2 : 1
Альмерия
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2
Альмерия
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 9 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Сарагоса
2 : 2
Расинг
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Сарагоса
2
Расинг
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
22:55
Атлетико
2 : 1
Сарагоса
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
20:00
Сарагоса
3 : 0
Хетафе
45'
45'
45'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
24.09.2009
24 сент. 2009
чт
22:55
Спортинг
1 : 1
Сарагоса
60'
60'
60'
24.09.2009
24 сент. 2009
чт
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Сарагоса
1 : 2
Вальядолид
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:55
Севилья
4 : 1
Сарагоса
90'
90'
90'
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
4
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
22:55
Сарагоса
1 : 0
Тенерифе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
22:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
1
Тенерифе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур