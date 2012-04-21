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Асьер Дель Орно
№15
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
23:30
Севилья
1 : 1
Леванте
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
1
Леванте
1
был в запасе
25.03.2012
25 марта 2012
вс
17:00
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.03.2012
25 марта 2012
вс
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Леванте
0
Осасуна
2
был в запасе
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
Реал Сосьедад
1 : 3
Леванте
21.03.2012
21 марта 2012
ср
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
3
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
14:00
Леванте
1 : 0
Вильярреал
18.03.2012
18 марта 2012
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Леванте
1
Вильярреал
0
был в запасе
10.03.2012
10 марта 2012
сб
20:00
Малага
1 : 0
Леванте
10.03.2012
10 марта 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Малага
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
21:45
Леванте
3 : 5
Райо Вальекано
65'
65'
65'
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Леванте
3
Райо Вальекано
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
23:30
Реал
4 : 2
Леванте
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
23:30
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 23 тур
Реал
4
Леванте
2
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 23 тур
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
Леванте
1 : 1
Расинг
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
1
Расинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
18:00
Леванте
1 : 2
Хетафе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Леванте
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
21:45
Леванте
0 : 0
Сарагоса
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Леванте
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
20:00
Леванте
0 : 0
Мальорка
07.01.2012
07 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
0
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
18:00
Леванте
4 : 0
Спортинг
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
4
Спортинг
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
-:-
Леванте
0 : 2
Валенсия
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
-:-
был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
0
Валенсия
2
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
18:00
Осасуна
2 : 0
Леванте
83'
83'
83'
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Осасуна
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
Леванте
3 : 2
Реал Сосьедад
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
3
Реал Сосьедад
2
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
22:59
Вильярреал
0 : 3
Леванте
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
0
Леванте
3
был в запасе
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
19:00
Леванте
3 : 0
Малага
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3
Малага
0
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
Бетис
0 : 1
Леванте
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Бетис
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
Леванте
3 : 1
Эспаньол
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3
Эспаньол
1
был в запасе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леванте
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
1
Леванте
2
был в запасе
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