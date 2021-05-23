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Олимпиада
Коронавирус
Людовик Бутель
№1
Вратарь
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Команда
Анжер
Возраст
38
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Анжер
1 : 2
Лилль
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1
Лилль
2
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
18:05
Анжер
0 : 1
Монако
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Анжер
0
Монако
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:45
Анжер
0 : 3
Ренн
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
13:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Ренн
3
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
Лион
3 : 0
Анжер
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
3
Анжер
0
был в запасе
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
Анжер
1 : 1
Монпелье
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Анжер
1
Монпелье
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
Брест
0 : 0
Анжер
21.03.2021
21 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0
Анжер
0
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
2 : 2
Ланс
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Ланс
2
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Реймс
0 : 0
Анжер
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
0
Анжер
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
Бордо
2 : 1
Анжер
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Анжер
1
был в запасе
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
0
ПСЖ
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 0
Анжер
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
был в запасе
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