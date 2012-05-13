Фредерик Кануте
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
43
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
Эспаньол
1 : 1
Севилья
13.05.2012 13 мая 2012 вс 21:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
1
Севилья
1
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
Севилья
5 : 2
Райо Вальекано
81'
81'
81'
05.05.2012 05 мая 2012 сб 22:00
81'
минуты: 66' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
5
Райо Вальекано
2
минуты: 66' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
02.04.2012 02 апр. 2012 пн 22:00
Севилья
3 : 1
Мальорка
02.04.2012 02 апр. 2012 пн 22:00
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Севилья
3
Мальорка
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
22.03.2012 22 марта 2012 чт 22:00
Расинг
0 : 3
Севилья
22.03.2012 22 марта 2012 чт 22:00
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Расинг
0
Севилья
3
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
04.03.2012 04 марта 2012 вс -:-
Севилья
1 : 1
Атлетико
04.03.2012 04 марта 2012 вс -:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
1
Атлетико
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 20:00
Валенсия
1 : 2
Севилья
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Валенсия
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
19.02.2012 19 февр. 2012 вс -:-
Севилья
2 : 0
Осасуна
19.02.2012 19 февр. 2012 вс -:-
минуты: 1' - 72'
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
2
Осасуна
0
минуты: 1' - 72' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2012 13 февр. 2012 пн 22:59
Реал Сосьедад
2 : 0
Севилья
13.02.2012 13 февр. 2012 пн 22:59
минуты: 71' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
2
Севилья
0
минуты: 71' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 20:00
Севилья
1 : 2
Вильярреал
05.02.2012 05 февр. 2012 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
1
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
Севилья
0 : 0
Эспаньол
75'
75'
75'
14.01.2012 14 янв. 2012 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
0
Эспаньол
0
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:00
Райо Вальекано
2 : 1
Севилья
08.01.2012 08 янв. 2012 вс 14:00
минуты: 55' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
2
Севилья
1
минуты: 55' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
18.12.2011 18 дек. 2011 вс -:-
Севилья
2 : 6
Реал
64'
64'
64'
18.12.2011 18 дек. 2011 вс -:-
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
2
Реал
6
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
Леванте
1 : 0
Севилья
10.12.2011 10 дек. 2011 сб 20:00
минуты: 61' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Леванте
1
Севилья
0
минуты: 61' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
Севилья
3 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
05.12.2011 05 дек. 2011 пн 22:59
90'
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
3
Хетафе
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 23:30
Сарагоса
0 : 1
Севилья
27.11.2011 27 нояб. 2011 вс 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
0
Севилья
1
был в запасе
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 22:59
Севилья
2 : 1
Спортинг
16.10.2011 16 окт. 2011 вс 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Севилья
2
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 19:00
Атлетико
0 : 0
Севилья
8'
8'
8'
02.10.2011 02 окт. 2011 вс 19:00
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
0
Севилья
0
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 19:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
18'
18'
18'
24.09.2011 24 сент. 2011 сб 19:00
18'
минуты: 1' - 59'
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 59' / Испания. Примера, 6 тур
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 21:00
Осасуна
0 : 0
Севилья
20.09.2011 20 сент. 2011 вт 21:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
0
Севилья
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 5 тур
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 22:59
Севилья
1 : 0
Реал Сосьедад
53'
53'
53'
17.09.2011 17 сент. 2011 сб 22:59
53'
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 4 тур