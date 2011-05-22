Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Эрнесто Чевантон
№23
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
40
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
Сезон:
2010/2011
2009/2010
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
Лечче
2 : 4
Лацио
22.05.2011
22 мая 2011
вс
21:45
минуты: 49' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Лечче
2
Лацио
4
минуты: 49' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
Бари
0 : 2
Лечче
15.05.2011
15 мая 2011
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Бари
0
Лечче
2
был в запасе
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
Лечче
2 : 1
Наполи
89'
90'
89'
90'
89'
90'
08.05.2011
08 мая 2011
вс
16:00
89'
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Лечче
2
Наполи
1
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
Кьево
1 : 0
Лечче
01.05.2011
01 мая 2011
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1
Лечче
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
Дженоа
4 : 2
Лечче
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Дженоа
4
Лечче
2
был в запасе
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
Сампдория
1 : 2
Лечче
10.04.2011
10 апр. 2011
вс
16:00
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Сампдория
1
Лечче
2
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:45
Лечче
1 : 2
Рома
04.03.2011
04 марта 2011
пт
22:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Рома
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
Брешиа
2 : 2
Лечче
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Брешиа
2
Лечче
2
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
Лечче
2 : 0
Ювентус
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
14:30
минуты: 54' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Ювентус
0
минуты: 54' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
Катания
3 : 2
Лечче
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Катания
3
Лечче
2
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
Лечче
2 : 4
Палермо
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
17:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
2
Палермо
4
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Парма
0 : 1
Лечче
90'
90'
90'
90'
90'
90'
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
90'
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0
Лечче
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
Лечче
0 : 1
Бари
06.01.2011
06 янв. 2011
чт
17:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 18 тур
Лечче
0
Бари
1
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 18 тур
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
Лечче
2 : 3
Сампдория
38'
38'
38'
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
2
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
19:00
Рома
2 : 0
Лечче
30.10.2010
30 окт. 2010
сб
19:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2
Лечче
0
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
Чезена
1 : 0
Лечче
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 3 тур
Чезена
1
Лечче
0
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 3 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Лечче
1 : 0
Фиорентина
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
1
Фиорентина
0
был в запасе
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Милан
4 : 0
Лечче
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 32' - 88'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4
Лечче
0
минуты: 32' - 88' / Италия. Серия А, 1 тур