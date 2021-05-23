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Хесус Навас
№16
Полузащитник
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Команда
Севилья
Возраст
35
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
суперкубок уефа
лига европы плей-офф
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Алавес
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Севилья
1
Алавес
0
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
Вильярреал
4 : 0
Севилья
16.05.2021
16 мая 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Вильярреал
4
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
20:00
Севилья
1 : 0
Валенсия
12.05.2021
12 мая 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Севилья
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
Реал
2 : 2
Севилья
09.05.2021
09 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал
2
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:00
Севилья
0 : 1
Атлетик
03.05.2021
03 мая 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:30
Севилья
2 : 1
Гранада
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
Леванте
0 : 1
Севилья
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
Реал Сосьедад
1 : 2
Севилья
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Реал Сосьедад
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
Сельта
3 : 4
Севилья
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 86'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
3
Севилья
4
минуты: 1' - 86' / Испания. Примера, 30 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Атлетико
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Севилья
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021
20 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 28 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
Севилья
2 : 0
Эльче
17.03.2021
17 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
2
Эльче
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
Севилья
1 : 0
Бетис
14.03.2021
14 марта 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Севилья
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
Эльче
2 : 1
Севилья
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 26 тур
Эльче
2
Севилья
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
Севилья
0 : 2
Барселона
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
0
Барселона
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
Осасуна
0 : 2
Севилья
22.02.2021
22 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Осасуна
0
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
16:00
Эйбар
0 : 2
Севилья
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 21 тур
Эйбар
0
Севилья
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 21 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:30
Алавес
1 : 2
Севилья
90'
90'
90'
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
Атлетико
2 : 0
Севилья
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:30
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2
Севилья
0
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 1 тур
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