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Ренато (Ренато Дирней Флоренсио)
№11
Полузащитник
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Команда
Сантос
Возраст
42
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
Эспаньол
2 : 3
Севилья
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:55
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Эспаньол
2
Севилья
3
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
Севилья
3 : 1
Реал Сосьедад
15.05.2011
15 мая 2011
вс
22:00
минуты: 89' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 89' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
11.05.2011
11 мая 2011
ср
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Севилья
2
был в запасе
07.05.2011
07 мая 2011
сб
22:55
Севилья
2 : 6
Реал
07.05.2011
07 мая 2011
сб
22:55
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2
Реал
6
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Альмерия
0 : 1
Севилья
58'
42'
58'
42'
58'
42'
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
58'
минуты: 30' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
0
Севилья
1
минуты: 30' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
22:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3
Вильярреал
2
минуты: 83' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
Хетафе
1 : 0
Севилья
18'
18'
18'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1
Севилья
0
минуты: 1' - 75' / Испания. Примера, 32 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:55
Мальорка
2 : 2
Севилья
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
22:55
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Мальорка
2
Севилья
2
был в запасе
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
20:00
Севилья
3 : 1
Сарагоса
03.04.2011
03 апр. 2011
вс
20:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Севилья
3
Сарагоса
1
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
Валенсия
0 : 1
Севилья
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
0
Севилья
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
01.03.2011
01 марта 2011
вт
23:55
Севилья
3 : 0
Спортинг
01.03.2011
01 марта 2011
вт
23:55
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Севилья
3
Спортинг
0
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
Атлетико
2 : 2
Севилья
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетико
2
Севилья
2
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
Севилья
1 : 0
Эркулес
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
1
Эркулес
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
Депортиво
3 : 3
Севилья
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
23:55
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Депортиво
3
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
Севилья
4 : 1
Леванте
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
4
Леванте
1
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
Севилья
1 : 2
Эспаньол
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:55
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Севилья
1
Эспаньол
2
был в запасе
08.01.2011
08 янв. 2011
сб
22:00
Реал Сосьедад
2 : 3
Севилья
08.01.2011
08 янв. 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 18 тур
Реал Сосьедад
2
Севилья
3
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Осасуна
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
22:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Севилья
1
Осасуна
0
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
Реал
1 : 0
Севилья
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1
Севилья
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
22:00
Севилья
1 : 3
Альмерия
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
1
Альмерия
3
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 15 тур
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