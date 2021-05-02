Федерико Фасио
№20
Защитник
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Команда
Рома
Возраст
34
Рост
195
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
Сампдория
2 : 0
Рома
02.05.2021 02 мая 2021 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Сампдория
2
Рома
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
69'
69'
69'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
69'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
Рома
1 : 1
Аталанта
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
был в запасе
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
был в запасе
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
42'
42'
42'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 62'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
минуты: 1' - 62' / Италия. Серия А, 24 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
20'
20'
20'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
Аталанта
4 : 1
Рома
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
4
Рома
1
был в запасе
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
Рома
3 : 1
Торино
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
3
Торино
1
был в запасе
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Болонья
1 : 5
Рома
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
1
Рома
5
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Рома
0 : 0
Сассуоло
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
0
Сассуоло
0
был в запасе
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
был в запасе