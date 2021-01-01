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Легкая атлетика
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Материалы
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Волейбол
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Олимпиада
Коронавирус
Айтор Осио
№20
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
187
Вес
84