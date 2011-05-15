Ивица Драгутинович
№3
Защитник
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Команда
Возраст
45
Рост
186
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
Севилья
3 : 1
Реал Сосьедад
15.05.2011 15 мая 2011 вс 22:00
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Севилья
3
Реал Сосьедад
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:55
Осасуна
3 : 2
Севилья
11.05.2011 11 мая 2011 ср 22:55
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
3
Севилья
2
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 22:55
Севилья
2 : 6
Реал
07.05.2011 07 мая 2011 сб 22:55
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Севилья
2
Реал
6
был в запасе
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
Альмерия
0 : 1
Севилья
01.05.2011 01 мая 2011 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Альмерия
0
Севилья
1
был в запасе
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 22:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Севилья
3
Вильярреал
2
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 23:00
Валенсия
0 : 1
Севилья
20.03.2011 20 марта 2011 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Валенсия
0
Севилья
1
был в запасе