Тарас Лазарович
№27
Нападающий
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Команда
Возраст
39
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
12.05.2012 12 мая 2012 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 52 тур
Динамо
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 52 тур
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:00
Мордовия
0 : 2
Сибирь
25.04.2012 25 апр. 2012 ср 17:00
минуты: 87' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
Мордовия
0
Сибирь
2
минуты: 87' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 48 тур
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 17:00
Мордовия
2 : 2
Урал
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 46 тур
Мордовия
2
Урал
2
был в запасе
20.03.2012 20 марта 2012 вт 14:00
Сибирь
2 : 1
Мордовия
20.03.2012 20 марта 2012 вт 14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
Сибирь
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ Второй этап, 41 тур
12.03.2012 12 марта 2012 пн 16:00
Урал
1 : 1
Мордовия
12.03.2012 12 марта 2012 пн 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 39 тур
Урал
1
Мордовия
1
был в запасе