Сергей Валяев
№78
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2012 05 апр. 2012 чт 22:05
Металлист
1 : 1
Спортинг
05.04.2012 05 апр. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Металлист
1
Спортинг
1
был в запасе
29.03.2012 29 марта 2012 чт 22:05
Спортинг
2 : 1
Металлист
29.03.2012 29 марта 2012 чт 22:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Спортинг
2
Металлист
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
Олимпиакос
1 : 2
Металлист
15.03.2012 15 марта 2012 чт 23:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Металлист
2
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
Металлист
4 : 1
Зальцбург
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Металлист
4
Зальцбург
1
был в запасе
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
Зальцбург
0 : 4
Металлист
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Зальцбург
0
Металлист
4
был в запасе