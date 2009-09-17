Денис Главина
№3
Нападающий
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Команда
Сплит
Возраст
35
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
Динамо
0 : 2
Андерлехт
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Андерлехт
2
был в запасе