Милан Обрадович
№26
Защитник
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Команда
Партизан
Возраст
43
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
Металлист
2 : 0
Байер
22.11.2012 22 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Металлист
2
Байер
0
был в запасе
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
Металлист
3 : 1
Русенборг
08.11.2012 08 нояб. 2012 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Металлист
3
Русенборг
1
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
Русенборг
1 : 2
Металлист
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Русенборг
1
Металлист
2
был в запасе
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
Металлист
2 : 0
Рапид
04.10.2012 04 окт. 2012 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Металлист
2
Рапид
0
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
Байер
0 : 0
Металлист
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Байер
0
Металлист
0
был в запасе