Сергей Кравченко
№4
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
181
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
Днепр
1 : 0
Сент-Этьен
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Днепр
1
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Интер
2 : 1
Днепр
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 73'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Интер
2
Днепр
1
минуты: 1' - 73' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 20:00
Карабах
1 : 2
Днепр
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 20:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
1
Днепр
2
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Днепр
0 : 1
Карабах
19'
19'
19'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Днепр
0
Карабах
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Сент-Этьен
0 : 0
Днепр
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Сент-Этьен
0
Днепр
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
Днепр
0 : 1
Интер
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 65'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Днепр
0
Интер
1
минуты: 1' - 65' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур