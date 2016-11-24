Григорий Ярмаш
№16
Защитник
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Команда
Заря
Возраст
36
Рост
174
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
Фенербахче
2 : 0
Заря
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Фенербахче
2
Заря
0
был в запасе