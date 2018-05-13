Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Криштиану Роналду
Лига Европы
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Дмитрий Гришко
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Олимпик
Возраст
35
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
Зенит
6 : 0
СКА-Хабаровск
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Зенит
6
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
05.05.2018
05 мая 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Краснодар
05.05.2018
05 мая 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
СКА-Хабаровск
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
Уфа
1 : 0
СКА-Хабаровск
15'
15'
15'
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Динамо
36'
36'
36'
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Урал
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Урал
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Спартак
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Локомотив
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 4
ЦСКА
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
2
ЦСКА
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
Краснодар
4 : 1
СКА-Хабаровск
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
4
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 2
Уфа
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
11:30
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
2
Уфа
2
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
был в запасе
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
был в запасе
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Спартак
0
был в запасе
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
Показать все игры