Деян Радич
№22
Вратарь
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Команда
Возраст
40
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 15:15
Ростов
1 : 0
Ахмат
23.04.2011 23 апр. 2011 сб 15:15
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Ростов
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-Лига, 6 тур
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 15:15
Кубань (ЛФЛ)
2 : 0
Ростов
16.04.2011 16 апр. 2011 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 5 тур
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 13:00
Ростов
1 : 3
Волга
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:30
Локомотив
1 : 1
Ростов
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Локомотив
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 3 тур
19.03.2011 19 марта 2011 сб 16:15
Динамо
3 : 1
Ростов
19.03.2011 19 марта 2011 сб 16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
Динамо
3
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 2 тур
14.03.2011 14 марта 2011 пн 19:30
Ростов
4 : 0
Спартак
14.03.2011 14 марта 2011 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 1 тур
Ростов
4
Спартак
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 1 тур