Альберт Штрайт
№12
Полузащитник
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Команда
Виктория
Возраст
41
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2009 21 авг. 2009 пт 21:30
Хоффенхайм
0 : 0
Шальке-04
21.08.2009 21 авг. 2009 пт 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Хоффенхайм
0
Шальке-04
0
был в запасе
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:30
Шальке-04
3 : 0
Бохум
16.08.2009 16 авг. 2009 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3
Бохум
0
был в запасе
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 2
Шальке-04
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Нюрнберг
1
Шальке-04
2
был в запасе