Кристоф Пройсс
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
Нюрнберг
1 : 1
Айнтрахт
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 17:30
минуты: 50' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Нюрнберг
1
Айнтрахт
1
минуты: 50' - 90' / Германия. Бундеслига, 19 тур
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
Айнтрахт
1 : 0
Вердер
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Айнтрахт
1
Вердер
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 2
Вольфсбург
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2
Вольфсбург
2
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Хоффенхайм
1 : 1
Айнтрахт
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Хоффенхайм
1
Айнтрахт
1
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур