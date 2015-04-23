Патрик Окс
№2
Защитник
Подписаться
Команда
ФСВ Франкфурт
Возраст
37
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
Наполи
2 : 2
Вольфсбург
23.04.2015 23 апр. 2015 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Наполи
2
Вольфсбург
2
был в запасе