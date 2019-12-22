Ян Циммерманн
№37
Вратарь
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Команда
Возраст
36
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Падерборн
2
Айнтрахт
1
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
Айнтрахт
2 : 4
Кельн
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
2
Кельн
4
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе