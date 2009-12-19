Маркус Прелль
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
41
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
Айнтрахт
2 : 2
Вольфсбург
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2
Вольфсбург
2
был в запасе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Боруссия
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Айнтрахт
1
Боруссия
1
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
Кельн
0 : 0
Айнтрахт
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Кельн
0
Айнтрахт
0
был в запасе
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
Айнтрахт
1 : 1
Нюрнберг
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Айнтрахт
1
Нюрнберг
1
был в запасе
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
Вердер
2 : 3
Айнтрахт
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Вердер
2
Айнтрахт
3
был в запасе