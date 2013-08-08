Йонас Кампер
№17
Полузащитник
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Команда
Рандерс
Возраст
38
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 19:00
Рубин
2 : 0
Рандерс
08.08.2013 08 авг. 2013 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рубин
2
Рандерс
0
был в запасе
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:30
Рандерс
1 : 2
Рубин
01.08.2013 01 авг. 2013 чт 19:30
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Рандерс
1
Рубин
2
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд