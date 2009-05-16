Майк Роденберг
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Арминия
Возраст
32
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
Боруссия
6 : 0
Арминия
16.05.2009 16 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Боруссия
6
Арминия
0
был в запасе
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
Арминия
2 : 2
Штутгарт
02.05.2009 02 мая 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Арминия
2
Штутгарт
2
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
Энерги
2 : 1
Арминия
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Энерги
2
Арминия
1
был в запасе
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
Карлсруэ
0 : 1
Арминия
14.03.2009 14 марта 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Карлсруэ
0
Арминия
1
был в запасе
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Арминия
0 : 0
Айнтрахт
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Арминия
0
Айнтрахт
0
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Гамбург
2 : 0
Арминия
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2
Арминия
0
был в запасе
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Вердер
1 : 2
Арминия
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вердер
1
Арминия
2
был в запасе