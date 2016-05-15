Мирослав Клозе
№11
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
184
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2 : 4
Фиорентина
74'
74'
74'
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
74'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Лацио
2
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
73'
73'
73'
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
73'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Карпи
1
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2 : 0
Интер
8'
64'
8'
64'
8'
64'
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:45
8'
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
2
Интер
0
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 36 тур
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 33 тур
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:45
Палермо
0 : 3
Лацио
10', 15'
10', 15'
10', 15'
10.04.2016 10 апр. 2016 вс 21:45
10', 15'
минуты: 1' - 78'
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0
Лацио
3
минуты: 1' - 78' / Италия. Серия А, 32 тур
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Лацио
1 : 4
Рома
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лацио
1
Рома
4
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:45
Милан
1 : 1
Лацио
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1
Лацио
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Аталанта
68', 90'
68', 90'
68', 90'
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
68', 90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
Торино
1 : 1
Лацио
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 28 тур
Торино
1
Лацио
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 28 тур
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 21:00
Лацио
0 : 2
Сассуоло
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 21:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 27 тур
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
минуты: 66' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Фрозиноне
0
Лацио
0
минуты: 66' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
Лацио
5 : 2
Верона
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5
Верона
2
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:45
Дженоа
0 : 0
Лацио
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
0
Лацио
0
был в запасе
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Лацио
0 : 2
Наполи
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0
Наполи
2
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
минуты: 75' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
0
Лацио
0
минуты: 75' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Лацио
4 : 1
Кьево
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Лацио
4
Кьево
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Фиорентина
1
Лацио
3
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Лацио
0 : 0
Карпи
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
0
Карпи
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 22:45
Лацио
1 : 1
Сампдория
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 22:45
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 16 тур
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:45
Лацио
0 : 2
Ювентус
83'
83'
83'
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур