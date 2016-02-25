Лукас Подольски
№10
Нападающий
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Команда
Возраст
36
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
Лацио
3 : 1
Галатасарай
25.02.2016 25 февр. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Лацио
3
Галатасарай
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Галатасарай
1 : 1
Лацио
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Галатасарай
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала