Лука Тони
№9
Нападающий
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Команда
Возраст
44
Рост
193
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2016 08 мая 2016 вс 21:45
Верона
2 : 1
Ювентус
43'
43'
43'
08.05.2016 08 мая 2016 вс 21:45
43'
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 37 тур
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
Сассуоло
1 : 0
Верона
01.05.2016 01 мая 2016 вс 16:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1
Верона
0
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
Эмполи
1 : 0
Верона
20.04.2016 20 апр. 2016 ср 21:45
минуты: 54' - 74'
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1
Верона
0
минуты: 54' - 74' / Италия. Серия А, 34 тур
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
Верона
1 : 2
Фрозиноне
90'
90'
90'
17.04.2016 17 апр. 2016 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
Верона
1 : 2
Карпи
20.03.2016 20 марта 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1
Карпи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Фиорентина
1 : 1
Верона
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:00
Верона
0 : 3
Сампдория
05.03.2016 05 марта 2016 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
Удинезе
2 : 0
Верона
28.02.2016 28 февр. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 20:00
Верона
3 : 1
Кьево
29'
29'
29'
29'
29'
29'
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 20:00
29'
29'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
Лацио
5 : 2
Верона
79'
79'
79'
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
79'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
Верона
3 : 3
Интер
07.02.2016 07 февр. 2016 вс 14:30
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
3
Интер
3
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 24 тур
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Верона
2 : 1
Аталанта
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Торино
0 : 0
Верона
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
Верона
0 : 1
Палермо
10.01.2016 10 янв. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 1
Сассуоло
39'
39'
39'
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 17:00
39'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
Милан
1 : 1
Верона
56'
56'
56'
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:00
56'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
Верона
0 : 1
Эмполи
06.12.2015 06 дек. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
Фрозиноне
3 : 2
Верона
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3
Верона
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
Верона
0 : 2
Наполи
22.11.2015 22 нояб. 2015 вс 14:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0
Наполи
2
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Верона
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 25'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1
Верона
1
минуты: 1' - 25' / Италия. Серия А, 4 тур