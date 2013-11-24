Кристиан Лелль
№22
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 14:00
Леванте
0 : 3
Вильярреал
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт -:-
Бетис
0 : 0
Леванте
01.11.2013 01 нояб. 2013 пт -:-
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0
Леванте
0
был в запасе
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 13:00
Осасуна
0 : 1
Леванте
29.09.2013 29 сент. 2013 вс 13:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
0
Леванте
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:00
Леванте
1 : 1
Вальядолид
24.09.2013 24 сент. 2013 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:00
Альмерия
2 : 2
Леванте
39'
39'
39'
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Альмерия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 5 тур