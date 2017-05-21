Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Португалия
Словакия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Мартин Демикелис
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Малага
Возраст
40
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
испания. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
21.05.2017
21 мая 2017
вс
21:00
Малага
0 : 2
Реал
21.05.2017
21 мая 2017
вс
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0
Реал
2
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Малага
14.05.2017
14 мая 2017
вс
21:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2
Малага
2
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
Малага
3 : 0
Сельта
07.05.2017
07 мая 2017
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3
Сельта
0
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
14:00
Малага
2 : 0
Валенсия
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Малага
2
Валенсия
0
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:00
Депортиво
2 : 0
Малага
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2
Малага
0
был в запасе
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:30
Спортинг
0 : 1
Малага
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0
Малага
1
был в запасе
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
23:30
Малага
1 : 2
Бетис
28.02.2017
28 февр. 2017
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
Эйбар
3 : 0
Малага
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
3
Малага
0
был в запасе
20.02.2017
20 февр. 2017
пн
22:45
Малага
2 : 1
Лас-Пальмас
20.02.2017
20 февр. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
14:00
Вильярреал
1 : 1
Малага
61'
61'
61'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
1
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
15:00
Малага
0 : 1
Эспаньол
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
Осасуна
1 : 1
Малага
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
1
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:15
Реал
2 : 1
Малага
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:15
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2
Малага
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
20:30
Бетис
0 : 1
Эспаньол
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
20:30
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
0
Эспаньол
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
Эспаньол
3 : 3
Эйбар
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
3
Эйбар
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
21:45
Лас-Пальмас
0 : 0
Эспаньол
14.10.2016
14 окт. 2016
пт
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
0
Эспаньол
0
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:30
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0
Вильярреал
0
был в запасе
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
21:00
Осасуна
1 : 2
Эспаньол
22.09.2016
22 сент. 2016
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1
Эспаньол
2
был в запасе
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
Эспаньол
0 : 2
Реал
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
0
Реал
2
был в запасе
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
23:00
Эспаньол
2 : 2
Малага
26.08.2016
26 авг. 2016
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
2
Малага
2
был в запасе