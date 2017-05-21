Мартин Демикелис
№2
Защитник
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Команда
Малага
Возраст
40
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:00
Малага
0 : 2
Реал
21.05.2017 21 мая 2017 вс 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0
Реал
2
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
Реал Сосьедад
2 : 2
Малага
14.05.2017 14 мая 2017 вс 21:00
минуты: 78' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2
Малага
2
минуты: 78' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
07.05.2017 07 мая 2017 вс 21:45
Малага
3 : 0
Сельта
07.05.2017 07 мая 2017 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3
Сельта
0
был в запасе
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
Малага
2 : 0
Валенсия
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Малага
2
Валенсия
0
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:00
Депортиво
2 : 0
Малага
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 14:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2
Малага
0
был в запасе
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:30
Спортинг
0 : 1
Малага
05.04.2017 05 апр. 2017 ср 21:30
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0
Малага
1
был в запасе
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 23:30
Малага
1 : 2
Бетис
28.02.2017 28 февр. 2017 вт 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
Эйбар
3 : 0
Малага
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
3
Малага
0
был в запасе
20.02.2017 20 февр. 2017 пн 22:45
Малага
2 : 1
Лас-Пальмас
20.02.2017 20 февр. 2017 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2
Лас-Пальмас
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 14:00
Вильярреал
1 : 1
Малага
61'
61'
61'
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
1
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 15:00
Малага
0 : 1
Эспаньол
04.02.2017 04 февр. 2017 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
Осасуна
1 : 1
Малага
27.01.2017 27 янв. 2017 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
1
Малага
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:15
Реал
2 : 1
Малага
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 18:15
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2
Малага
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 20:30
Бетис
0 : 1
Эспаньол
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 20:30
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
0
Эспаньол
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 14:00
Эспаньол
3 : 3
Эйбар
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
3
Эйбар
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
14.10.2016 14 окт. 2016 пт 21:45
Лас-Пальмас
0 : 0
Эспаньол
14.10.2016 14 окт. 2016 пт 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
0
Эспаньол
0
был в запасе
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:30
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0
Вильярреал
0
был в запасе
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 21:00
Осасуна
1 : 2
Эспаньол
22.09.2016 22 сент. 2016 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1
Эспаньол
2
был в запасе
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 21:45
Эспаньол
0 : 2
Реал
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
0
Реал
2
был в запасе
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 23:00
Эспаньол
2 : 2
Малага
26.08.2016 26 авг. 2016 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
2
Малага
2
был в запасе