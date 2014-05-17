Даниэль ван Бюйтен
№5
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
197
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
Боруссия
0 : 2
Бавария
116'
116'
116'
17.05.2014 17 мая 2014 сб 21:00
минуты: 100' - 90'
Германия. Кубок, Финал
Боруссия
0
Бавария
2
минуты: 100' - 90' / Германия. Кубок, Финал
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 21:30
Бавария
5 : 1
Кайзерслаутерн
16.04.2014 16 апр. 2014 ср 21:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/2 финала
Бавария
5
Кайзерслаутерн
1
был в запасе