Михаэль Ренсинг
№1
Вратарь
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Команда
Фортуна
Возраст
37
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
Унион
3 : 0
Фортуна
27.06.2020 27 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Унион
3
Фортуна
0
был в запасе
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
Фортуна
1 : 1
Аугсбург
20.06.2020 20 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Фортуна
1
Аугсбург
1
был в запасе
13.06.2020 13 июня 2020 сб 16:30
Фортуна
0 : 1
Боруссия
13.06.2020 13 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Фортуна
0
Боруссия
1
был в запасе
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
Фортуна
2 : 2
Хоффенхайм
06.06.2020 06 июня 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Фортуна
2
Хоффенхайм
2
был в запасе
30.05.2020 30 мая 2020 сб 19:30
Бавария
5 : 0
Фортуна
30.05.2020 30 мая 2020 сб 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
5
Фортуна
0
был в запасе
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
Фортуна
2 : 1
Шальке-04
27.05.2020 27 мая 2020 ср 21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фортуна
2
Шальке-04
1
был в запасе
24.05.2020 24 мая 2020 вс 19:00
Кельн
2 : 2
Фортуна
24.05.2020 24 мая 2020 вс 19:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
2
Фортуна
2
был в запасе
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
Фортуна
0 : 0
Падерборн
16.05.2020 16 мая 2020 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фортуна
0
Падерборн
0
был в запасе
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:30
Вольфсбург
1 : 1
Фортуна
08.02.2020 08 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Вольфсбург
1
Фортуна
1
был в запасе
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
Фортуна
1 : 1
Айнтрахт
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фортуна
1
Айнтрахт
1
был в запасе
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Байер
3 : 0
Фортуна
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Байер
3
Фортуна
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
Фортуна
0 : 1
Вердер
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Фортуна
0
Вердер
1
был в запасе