Эрик Абидаль
№22
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
41
Рост
186
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
Олимпиакос
4 : 2
Мальме
09.12.2014 09 дек. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
4
Мальме
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
Атлетико
4 : 0
Олимпиакос
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Атлетико
4
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
Ювентус
3 : 2
Олимпиакос
04.11.2014 04 нояб. 2014 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Ювентус
3
Олимпиакос
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Олимпиакос
1 : 0
Ювентус
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Олимпиакос
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
Мальме
2 : 0
Олимпиакос
01.10.2014 01 окт. 2014 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Мальме
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
Олимпиакос
3 : 2
Атлетико
16.09.2014 16 сент. 2014 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
3
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур