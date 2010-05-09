Мендес Сильвинью
№0
Защитник
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Команда
Возраст
47
Рост
173
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
Вест Хэм
1 : 1
Манчестер Сити
09.05.2010 09 мая 2010 вс 18:00
минуты: 1' - 73'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
1
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 73' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:00
Манчестер Сити
0 : 1
Тоттенхэм
05.05.2010 05 мая 2010 ср 22:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Манчестер Сити
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
Манчестер Сити
3 : 1
Астон Вилла
01.05.2010 01 мая 2010 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Манчестер Сити
3
Астон Вилла
1
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 19:30
Бернли
1 : 6
Манчестер Сити
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 19:30
минуты: 1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бернли
1
Манчестер Сити
6
минуты: 1' - 67' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
29.03.2010 29 марта 2010 пн 22:00
Манчестер Сити
3 : 0
Уиган Атлетик
29.03.2010 29 марта 2010 пн 22:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Сити
3
Уиган Атлетик
0
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
Манчестер Сити
0 : 2
Эвертон
24.03.2010 24 марта 2010 ср 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити
0
Эвертон
2
был в запасе
21.03.2010 21 марта 2010 вс 18:00
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Сити
21.03.2010 21 марта 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
1
Манчестер Сити
2
был в запасе
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
Сандерленд
1 : 1
Манчестер Сити
14.03.2010 14 марта 2010 вс 19:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Сандерленд
1
Манчестер Сити
1
был в запасе
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 15:45
Челси
2 : 4
Манчестер Сити
27.02.2010 27 февр. 2010 сб 15:45
минуты: 89' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Челси
2
Манчестер Сити
4
минуты: 89' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 18:00
Манчестер Сити
0 : 0
Ливерпуль
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
0
Ливерпуль
0
был в запасе
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
Манчестер Сити
2 : 0
Болтон
09.02.2010 09 февр. 2010 вт 22:45
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Болтон
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
Халл Сити
2 : 1
Манчестер Сити
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Халл Сити
2
Манчестер Сити
1
был в запасе
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 16:30
Манчестер Сити
2 : 0
Портсмут
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 16:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Манчестер Сити
2
Портсмут
0
был в запасе
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:30
Эвертон
2 : 0
Манчестер Сити
16.01.2010 16 янв. 2010 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Эвертон
2
Манчестер Сити
0
был в запасе
11.01.2010 11 янв. 2010 пн 23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Блэкберн
11.01.2010 11 янв. 2010 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
4
Блэкберн
1
был в запасе
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Манчестер Сити
28.12.2009 28 дек. 2009 пн 22:45
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Сити
3
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 18:00
Манчестер Сити
2 : 0
Сток Сити
26.12.2009 26 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 66'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Сити
2
Сток Сити
0
минуты: 1' - 66' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 18:00
Манчестер Сити
4 : 3
Сандерленд
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Манчестер Сити
4
Сандерленд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
Тоттенхэм
3 : 0
Манчестер Сити
61'
61'
61'
16.12.2009 16 дек. 2009 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Тоттенхэм
3
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
Болтон
3 : 3
Манчестер Сити
62'
62'
62'
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Болтон
3
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур