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Роналдиньо (Роналдо Морейра)
№49
Нападающий
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Команда
Возраст
41
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
италия. кубок
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
22:45
Милан
0 : 1
Рома
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0
Рома
1
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
22:45
Милан
3 : 0
Брешиа
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
22:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3
Брешиа
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:00
Сампдория
1 : 1
Милан
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Сампдория
1
Милан
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
22:45
Милан
1 : 0
Фиорентина
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
1
Фиорентина
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
22:45
Интер
0 : 1
Милан
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
0
Милан
1
был в запасе
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
Милан
3 : 1
Палермо
10.11.2010
10 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
3
Палермо
1
был в запасе
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
Бари
2 : 3
Милан
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Бари
2
Милан
3
был в запасе
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:00
Милан
3 : 1
Кьево
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
21:45
Парма
0 : 1
Милан
02.10.2010
02 окт. 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Парма
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
19:00
Милан
1 : 0
Дженоа
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
19:00
минуты: 1' - 71'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 71' / Италия. Серия А, 5 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
Лацио
1 : 1
Милан
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
21:45
Милан
1 : 1
Катания
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
1
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
Чезена
2 : 0
Милан
11.09.2010
11 сент. 2010
сб
21:45
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 2 тур
Чезена
2
Милан
0
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Милан
4 : 0
Лечче
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
4
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур