Рафаэль Маркес
№4
Защитник
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Команда
Возраст
42
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
Карпи
0 : 0
Верона
01.11.2015 01 нояб. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 11 тур
Карпи
0
Верона
0
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Верона
0 : 2
Фиорентина
25'
25'
25'
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
25'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
0
Фиорентина
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
Сампдория
4 : 1
Верона
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сампдория
4
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
Верона
1 : 1
Удинезе
53'
53'
53'
18.10.2015 18 окт. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
Аталанта
1 : 1
Верона
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:00
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1
Верона
1
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 4 тур
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Верона
2 : 2
Торино
81'
81'
81'
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2
Торино
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
Дженоа
2 : 0
Верона
30.08.2015 30 авг. 2015 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
Верона
1 : 1
Рома
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур