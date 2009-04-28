Альберт Хоркера
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
42
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2009 28 апр. 2009 вт 21:45
Барселона
0 : 0
Челси
28.04.2009 28 апр. 2009 вт 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/2 финала
Барселона
0
Челси
0
был в запасе